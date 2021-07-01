Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu (2) - Son Dakika

Eugene Misyon Okulundan detaylar

Eugene Misyon Okulu önünde çocuklar adına oluşturulan alan

Alanı ziyaret edenler

Kayıt dışı mezarların yer aldığı alandan görüntüler

BRITISH COLUMBIA - Kanada'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu bildirildi. Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından yapılan açıklamada, B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.