Kanada'da yolcu otobüsünde maske kavgası - Son Dakika

Kanada'nın Vancouver kentinde, erkek yolcu maskesiz otobüse binen kadın ile tartışma yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Kanada'nın Vancouver şehrinde toplu taşımadayken bir kişi maske takmadığı için kadın yolcuyu uyardı. Kadın yolcu ise kendisine sözlü tepki gösteren kişinin yüzüne tükürerek karşılık verdi. Bunun üzerine erkek yolcu kadını iterek aracın dışına itti. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.