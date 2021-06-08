Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olduğu saldırının olay yeri, Kanadalılarca bırakılan buketlerle çiçek bahçesine döndü.
Olay yerine bırakılan çiçek demetlerinin yanı sıra, bazı müslümanlar tespih asarken, çocuklar da oyuncaklarını getirerek üzüntülerini gösteriyorlar.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kanada'daki 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika