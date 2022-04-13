Kanada'daki Afgan tercümanlar: "Gelmek için çabalayan aile fertlerimize de Ukraynalılar gibi davranın" - Son Dakika

Kanada askerlerine tercümanlık yapan ve Taliban yönetiminden kaçarak Kanada'ya sığınan Afganlar, geride bıraktıkları aile üyelerinin de Ukraynalılara uygulanan göçmenlik muamelesini hak ettiğini savundu.

Kanada Federal Parlamentosunun Afganistan Özel Komitesinde konuşan Afgan tercümanlar, hükümete ailelerinin Kanada'ya Ukraynalılar kadar kolay girmesine izin verme çağrısında bulundu.

Taliban'dan kaçan aile üyelerinin, Rus birliklerinden kaçan Ukraynalılardan farkı olmadığını hatırlatan Afgan tercümanlar, "Ukraynalılara olduğu gibi, Kanada'ya gelmek için çabalayan ailelerimize de aynı şekilde davranın." dedi.

Kanada'nın ailelerinden, Taliban'dan elde edilmesi neredeyse imkansız olan resmi onaylı seyahat belgeleri, formlar talep ettiğini hatırlatan Kanada ordusunun eski tercümanlarından Ghulam Faizi, hükümeti sevdiklerinin gelişiyle ilgili "sahte sözler" vermekle suçladı.

Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Sean Fraser'ın, gerideki ailelerini mart ayı sonuna kadar Kanada'ya getirmeye başlama sözü verdiğini ama bunu tutmadığını kaydeden Safiullah Mohammad Zahed de Ottawa'nın Ukraynalıları Kanada'ya getirmesini takdir ettiklerini ancak aynı uygulamanın Afgan aileler için de yapılmasını istedi.

Zahed komite üyelerine, "Ukraynalılar için yapılanlar çok güzel ama diğer ülkelerle aynı muameleyi görmek isterdik." dedi.

Eski bir tercümanlardan Hameed Khan ise geride bıraktıkları aile fertlerinin "ölüm kalım durumunda" olduğunu ve Kanada silahlı kuvvetlerine yaptıkları yardımın intikamını almak için Taliban tarafından "takip edildiğini" söyledi.

Gecikmelerin, aile üyelerini takip etmesi için Taliban'a zaman verdiğini belirten Khan, Taliban'ın misilleme olarak Afgan tercümanların ailelerini cezalandırdığını, erkekleri ve kadınları dövdüğünü ve mallarına el koyduğunu anlattı.

Trudeau: "Afganistan'da durum Ukrayna'dan zor"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki durumun Ukrayna'dan çok daha zor olduğunu söyledi.

Trudeau, "Ukrayna'da insanlar, komşu ülkelerin kendilerine yardım ettiği ve seyahatlerinde ve desteklerinde kolaylık sağladıkları bir savaştan kaçıyorlar. Afganistan'da ise hükümet, prosedüre müdahale ediyor. Kanadalıların prosedürü işletmek için orada olmaları güvenli değil, bu yüzden üçüncü ülkelerle çalışmak zorundayız." dedi.

Kanada'nın 40 binden fazla Afgan'ı ağırlayacağını tekrarlayan Trudeau, "Kanada'ya gerçekten somut, gerçekten doğrudan yollarla katkıda bulunan birçok insana karşı sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Kanada'ya bugüne kadar, çoğu komşu ülkelerden olmak üzere bazı aile üyeleriyle birlikte 10 binden fazla Afgan tercüman geldi.