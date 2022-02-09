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Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi - Son Dakika

Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi

09.02.2022 09:31
Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların 29 Ocak'ta başlattıkları eylem 12. gününe girdi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların 29 Ocak'ta başlattıkları eylem 12. gününe girdi.

Kentin ana yollarına park eden kamyonlar, şehir sakinlerinin hayatını olumsuz etkilerken, mahkeme kararıyla susturulan kornalar, uykusuz geceler geçiren Ottawa sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Ottawa Polis Şefi Yardımcısı Steve Bell, basına yaptığı açıklamada, şehir merkezinde park etmiş 400 kadar kamyonun yaklaşık dörtte birinin içinde çocukların da yaşadığını ve onların güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Bell, "Karbonmonoksit, duman, gürültü ve soğuğa maruz kalan çocuklar için endişe duyuyoruz. Bu çocukların sağlık hizmetlerine erişim, duş alma ve yeterli beslenme ihtiyaçlarının karşılandığından endişeliyiz" diyerek Çocuklara Yardım Derneğinden yardım istediklerini duyurdu.

Kanada kanunlarına göre, polisin ilgili dernekten yardım talep ettiği vakalarda, çocuklar ailelerinden alınarak koruyucu ailelerinin yanına veriliyor.

Eylemin başından bu yana 23 kişi gözaltına alındı

Bu arada protesto eyleminin başladığı 29 Ocak'tan bu yana 23 kişi farklı suçlamalarla gözaltına alındı.

Ottawa Polis Şefi Yardımcısı Bell'in açıklamalarına göre, 12 günde 1300'den fazla kişiye de ceza kesildi.

Polis kayıtlarına göre, gözaltılar ve ceza kesme uygulamasında yakıt nakliyesi, polise direnme, polisten kaçma, uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, denetimli serbestliği ihlal ve tehdit bulunuyor.

Çekici şirketleri konvoy araçlarını çekmeyi reddediyor

Protesto alanlarındaki kamyonları çektirmek isteyen Ottawa Belediyesi, sözleşmesi olmasına rağmen çekici kamyon şirketlerinden hizmet alamıyor.

Belediye yöneticilerinden Steve Kanellakos, basına yaptığı açıklamada, "bizimle sözleşmesi olan çekici firmalarının hepsiyle temasa geçtim ve hepsi ağır çekici işi yapmayı reddediyorlar." diye konuştu.

Ottawa polisine göre, çoğunluğu ağır kamyonlar olmak üzere 400'den fazla araç şehir merkezinde yasa dışı olarak park edilmiş durumda.

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Ottawa, Kanada, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi - Son Dakika


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