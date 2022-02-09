Üye Girişi
Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi - Son Dakika

Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi

09.02.2022 22:01

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların 29 Ocak'ta başlattıkları eylem 12. gününe girdi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların 29 Ocak'ta başlattıkları eylem 12. gününe girdi.

Kentin ana yollarına park eden kamyonlar, şehir sakinlerinin hayatını olumsuz etkilerken, mahkeme kararıyla susturulan kornalar, uykusuz geceler geçiren Ottawa sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Ottawa Polis Şefi Yardımcısı Steve Bell, basına yaptığı açıklamada, şehir merkezinde park etmiş 400 kadar kamyonun yaklaşık dörtte birinin içinde çocukların da yaşadığını ve onların güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Bell, "Karbonmonoksit, duman, gürültü ve soğuğa maruz kalan çocuklar için endişe duyuyoruz. Bu çocukların sağlık hizmetlerine erişim, duş alma ve yeterli beslenme ihtiyaçlarının karşılandığından endişeliyiz" diyerek Çocuklara Yardım Derneğinden yardım istediklerini duyurdu.

Kanada kanunlarına göre, polisin ilgili dernekten yardım talep ettiği vakalarda, çocuklar ailelerinden alınarak koruyucu ailelerinin yanına veriliyor.

Eylemin başından bu yana 23 kişi gözaltına alındı

Bu arada protesto eyleminin başladığı 29 Ocak'tan bu yana 23 kişi farklı suçlamalarla gözaltına alındı.

Ottawa Polis Şefi Yardımcısı Bell'in açıklamalarına göre, 12 günde 1300'den fazla kişiye de ceza kesildi.

Polis kayıtlarına göre, gözaltılar ve ceza kesme uygulamasında yakıt nakliyesi, polise direnme, polisten kaçma, uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, denetimli serbestliği ihlal ve tehdit bulunuyor.

Çekici şirketleri konvoy araçlarını çekmeyi reddediyor

Protesto alanlarındaki kamyonları çektirmek isteyen Ottawa Belediyesi, sözleşmesi olmasına rağmen çekici kamyon şirketlerinden hizmet alamıyor.

Belediye yöneticilerinden Steve Kanellakos, basına yaptığı açıklamada, "bizimle sözleşmesi olan çekici firmalarının hepsiyle temasa geçtim ve hepsi ağır çekici işi yapmayı reddediyorlar." diye konuştu.

Ottawa polisine göre, çoğunluğu ağır kamyonlar olmak üzere 400'den fazla araç şehir merkezinde yasa dışı olarak park edilmiş durumda.

Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi
Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi
Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi

YORUMLAR
500

Ottawa, Kanada, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 22:07:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'daki aşı karşıtı kamyoncuların eylemi 12. gününe girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement