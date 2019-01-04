Son Dakika Haberleri: Kanada'daki Dünyanın En Büyük Doğal Paten Pisti Sezonu Açtı

Kanada'daki Dünyanın En Büyük Doğal Paten Pisti Sezonu Açtı

1 saat önce

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan ve dünyanın en büyük doğal paten pisti kış sezonunu açtı.

Kanada'daki Dünyanın En Büyük Doğal Paten Pisti Sezonu Açtı, System.String[]
Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan ve dünyanın en büyük doğal paten pisti kış sezonunu açtı.

Kanada'nın başkenti Ottawa bulunan ve dünyanın en büyük doğal buz pateni pisti unvanına sahip Rideau Kanal Paten yolu kış sezonunu açtı. Yaklaşık 7,8 km uzunluğunda olan ve Dow Gölü'ne kadar uzanan pist yerli bu sene de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kanada Ulusal Sermaye Komisyonu ise ziyaretçilere yardımcı olması amacıyla 13 bölümden oluşan pistin uzunluğunu ve hangi bölümlerin açık ve kapalı olduğunu, dinlenme alanlarını, imtiyaz stantlarını ve buz şartlarının nasıl olduğunu gösteren etkileşimli bir harita hazırlayarak yayınladı. - TORONTO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Ottawa, Kanada, Güncel
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