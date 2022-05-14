Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
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Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

14.05.2022 16:51
Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

VANCOUVER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde Jurassic Quest sergisi düzenleniyor.

VANCOUVER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde Jurassic Quest sergisi düzenleniyor. 13 Mayıs'ta başlayan ve gerçek boyutlu animatronik dinozorlar, fosil sergileri ve interaktif gösterilerin yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde gerçek boyutlu bir dinozor modeli yer alıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde gerçek boyutlu dinozor modelleri yer alıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde bebek dinozor modeline dokunan bir çocuk ziyaretçi, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde bir yırtıcı kuş gösterisini izleyen insanlar, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Vancouver, Kanada, Kongre, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika
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