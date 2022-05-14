Kanada'daki Jurassic Quest Sergisi Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor - Son Dakika

VANCOUVER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde Jurassic Quest sergisi düzenleniyor. 13 Mayıs'ta başlayan ve gerçek boyutlu animatronik dinozorlar, fosil sergileri ve interaktif gösterilerin yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde gerçek boyutlu bir dinozor modeli yer alıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde gerçek boyutlu dinozor modelleri yer alıyor, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde bebek dinozor modeline dokunan bir çocuk ziyaretçi, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver şehrinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Jurassic Quest sergisinde bir yırtıcı kuş gösterisini izleyen insanlar, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)