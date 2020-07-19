Kanada'daki toprak davası siyahilere yönelik ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

Kanada'daki toprak davası siyahilere yönelik ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı

Kanada Nova Scotia eyaletinde yaşayan Christopher Downey adlı siyahinin dedelerinden kalan toprağın kullanımı için başlattığı mücadele zaferle sonuçlandı.

Kanada Nova Scotia eyaletinde yaşayan Christopher Downey adlı siyahinin dedelerinden kalan toprağın kullanımı için başlattığı mücadele zaferle sonuçlandı.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, 66 yaşındaki Downey, 1913 yılında büyük dedelerine tahsis edilen ancak o zamandan bu yana tapusu verilmeyen araziye ev yapmak için izin başvurusunda bulundu.

Eyalet kanunlarına göre "20 yıl aralıksız söz konusu topraklarda yaşama" şartına uymadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen Downey, konuyu Nova Scotia Eyalet Yüksek Mahkemesine taşıdı.

Mahkeme, eyalet yönetiminin siyahilere ait toprak iddialarını değerlendirirken yasayı yanlış uyguladığına ve "sistematik ırkçılığın insanları topraklarına sahip olmaktan uzak tutmada rol oynadığına" hükmetti.

Haberde, özellikle 19. yüzyılda ABD'den Kanada'ya sığınan siyahilere arazi tahsis edildiği ancak bunlara hiçbir zaman tapu ya da resmi belge verilmediği için sonraki nesillerin arazinin kullanımı konusunda hukuki sorunlarla karşılaştığına işaret edildi.

100 yıllık ırk ayrımcılığını gün yüzüne çıkaran dava sonucunda eyalet yöneticileri, mahkemenin kararına uyacaklarını ve siyahi Downey'e dedelerinin arazisinin tapusunu vereceklerini bildirdi.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 02:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'daki toprak davası siyahilere yönelik ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 02:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'daki toprak davası siyahilere yönelik ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]