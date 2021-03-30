Kanada'daki yaşlı bakım merkezleri için Kovid-19 raporu yayımlandı - Son Dakika

Kanada'daki yaşlı bakım merkezleri için Kovid-19 raporu yayımlandı

30.03.2021 21:17
Kanada'daki yaşlı bakım merkezleri için Kovid-19 raporu yayımlandı, System.String[]

Kanada genelindeki yaşlı bakım merkezlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, "daha iyi finanse edilmiş sistemleri olan ülkelere kıyasla en kötü sicile sahip olduğu" açıklandı.

Kanada genelindeki yaşlı bakım merkezlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, "daha iyi finanse edilmiş sistemleri olan ülkelere kıyasla en kötü sicile sahip olduğu" açıklandı.

Kanada Sağlık Bilgileri Enstitüsü (CIHI), ülkedeki yaşlı bakım merkezlerinde Mart 2020-Şubat 2021 döneminde kaydedilen Kovid-19 kaynaklı ölüm vakaları ve diğer gelişmelere dair ulusal rapor hazırladı.

Raporun giriş kısmında, "Kovid-19, Kanada'nın uzun süreli yaşlı bakım merkezleri ve huzurevlerine ağır bir fiyat biçti ve orantısız sayıda ölümle sonuçlandı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu dönemde huzurevlerindeki ölüm oranının, Kanada'daki genel Kovid-19 ölümlerinin yüzde 69'unu temsil ettiği ve bunun da yüzde 41'lik uluslararası ortalamadan daha yüksek olduğu belirtildi.

Kanada'daki yaşlı bakım merkezleri ve huzurevlerinde, Mart 2020-Şubat 2021 döneminde, 80 binden fazla yaşlı ve bakım evi personelinin Kovid-19 ile enfekte olduğu aktarılarak, 2 bin 500 bakım evinde etkili olan salgının 14 bin yaşlının ölümüne neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Ülke genelinde huzurevi sakinleri daha az tıbbi bakım aldı"

Salgında ilk dalgadan öğrenilen derslerin, geçen sonbaharda Kanada'da "daha büyük ve daha geniş" olan ikinci dalga sırasındaki çalışmaların sonuçlarında değişikliklere yol açmadığı vurgulanan raporda, "daha fazla sayıda salgın, enfeksiyon, ölüm" ile sonuçlandığı belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Huzurevi sakinleri arasında Kovid-19 enfeksiyonlarının sayısı, birinciye kıyasla ikinci dalgada yüzde 62 arttı. Salgının ilk 6 ayına oranla, sonraki dönemde ülke genelinde huzurevi sakinleri daha az tıbbi bakım aldı, doktor ziyaretleri daha az gerçekleşti ve diğer yıllara kıyasla daha az yaşlı hastaneye transfer oldu."

"Kanada, en kötü sicile sahip"

Raporun hazırlanmasında görev alan Kanada Ulusal Yaşlanma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Samir Sinha, şunları kaydetti:

"Açıkçası salgından önce daha iyi hazırlanmış, daha iyi finanse edilmiş sistemleri olan ülkeler, Kanada'dan çok daha iyi performans gösterdi. Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Kanada, bu konuda genel olarak en kötü sicile sahip."

Huzurevi, Kanada, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'daki yaşlı bakım merkezleri için Kovid-19 raporu yayımlandı - Son Dakika


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