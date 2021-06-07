Üye Girişi
Kanada'daki yerli liderlerinden yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemeyen Papa'ya tepki - Son Dakika

Kanada'daki yerli liderlerinden yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemeyen Papa'ya tepki

07.06.2021 02:06
Kanada'daki yerli liderlerinden yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemeyen Papa'ya tepki, System.String[]

Yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunun ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruduğu Kanada'da, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu.

Yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunun ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruduğu Kanada'da, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu.

CTV News'de yer alan habere göre, geleneksel Pazar duası sırasındaki konuşmasında, Katolik Kilisesi'ne ait yatılı okullardaki çocuk istismarlarına dair çıkan haberlerden dolayı üzüldüğünü söyleyen ve yerli halkların haklarına, kültürlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Papa Franciscus, beklentilerin aksine Kanadalıların talep ettiği özrü dilemedi.

Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan'daki Egemen Yerli Uluslar Federasyonu Başkanı Bobby Cameron, "Hepimiz acı çekiyoruz ve üzülüyoruz. Bu dünya çapında bir alay konusu. Papa'nın 'kilisemizin yerli halkına ve öğrencilerine o zamanlardaki davranış şekli için çok üzgünüm, özür dileriz, dua ediyoruz' demesi bu kadar zor mu?" diye konuştu.

Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'ndan kurtulan 72 yaşındaki Saa Hiil Thut, okulda geçirdiği yıllar boyunca kendisine yaşatılanlardan ve çektiği acılardan kimsenin sorumlu tutulmadığını söyledi.

"Suçlular bir şekilde sorunsuz kurtuluyor" diyen Thut, Vatikan'ın özür dilememesine ise "Papa, 'Kilisemizin işlettiği yatılı okullarda binlerce fiziksel ve cinsel istismar vakası olduğunu duydum' demeyecek. 'Kamloops'ta ve muhtemelen Kanada'daki her yatılı okulda isimsiz bir mezarda 215 çocuk var' demeyecek." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başbakan Trudeau'nun Papa'dan özür talep eden tüm girişimleri cevapsız kaldı

Mayıs ayı sonunda British Columbia'daki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde, kayıtlarda olmayan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının bulunması ile ülke gündemine yeniden gelen yatılı okullar konusu, sorumluların bulunması ve hesap vermeleri konusundaki eski talepleri de yeniden canlandırdı.

Başbakan Justin Trudeau, geçen hafta yinelediği açıklamasında, okulların kilisenin kontrolünde olduğunu hatırlatmış, Vatikan'ın okullardaki rolü için sorumluluk alması ve özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Trudeau, ülke tarihinin en büyük çocuk istismarı olan konuyla ilgili 2010'da kurulan ve 2015'te çalışmalarını tamamlayan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun 4 bin sayfalık raporu üzerine aynı yıl Papa Franciscus'tan özür dilemesini istemişti. İsteğini, 2017 yılındaki Vatikan ziyaretinde de tekrarlayan Trudeau, Papa Franciscus'tan beklediği cevabı alamamıştı.

1831 ile 1996 yılları arasında işleyen yatılı kilise okulu sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu zorla evlerinden ve ailelerinden ayırdı. Bu çocuklardan birçoğu fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak bazıları da üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerde hayatlarını kaybetti.

Resmi kayıtlara göre ülke genelindeki 139 yatılı kilise okulunun neredeyse tamamı, Kanada hükümeti adına Katolik Kilisesi tarafından yönetiliyordu.

Vatikan, Katolik, Kanada, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'daki yerli liderlerinden yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemeyen Papa'ya tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü         
20:04
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı         
19:21
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:23:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada'daki yerli liderlerinden yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemeyen Papa'ya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement