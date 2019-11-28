Kanada'dan Bingöl'de gönül köprüsü

Kanada'da yaşayan Deniz Girgin Okyay, babasının bir dönem öğretmen olarak görev yaptığı Bingöl'deki öğrencilere kendi elleriyle atkı ve bere örüp gönderdi

BİNGÖL - Kanada'da yaşayan Deniz Girgin Okyay, 1965-68 yılları arasında babasının görev yaptığı Bingöl'deki öğrenciler için atkı ve bere örüp gönderdi.

1965-1968 yılları arasında Bingöl'de Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Kenan Girgin'in Kanada'da yaşayan kızı Deniz Girgin Okyay, babasının 3 yıl görev yaptığı kentteki öğrenciler için atkı ve bere ördü. Ördüğü bere ve atkıları babasının o yıllarda öğrencisi olan Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan'a gönderen Okyay, herhangi bir okuldaki 17 öğrenciye hediye edilmesini istedi.

Bu çerçevede merkeze bağlı Güveçli İlkokulu'ndaki anasınıfı öğrencilerini tercih eden ve atkı ile bereleri teslim eden Karaaslan, Kanada'da bulunan Okyay'ı cep telefonundan görüntülü arayarak öğrencilerin teşekkürünü iletti.

Kanada'dan Bingöl'e bir gönül köprüsü kurduklarını aktaran Karaaslan, "Kanada'dan Bingöl'e gönül köprüsü kurduk. 1965 yılında öğretmenim Kenan Girgin, Bingöl'de görev yapmıştı. Kanada'ya gittiğinde sürekli Bingöl'deki anılarından söz etmiş. Kızına küçük yaştan beri Bingöl sevdasını anlattığı için seviyor oda. Kanada da çok soğuk bir yer ve Deniz kızımız orada örgü örmesini de öğreniyor. Her bir ilmikte Bingöl'deki çocuklara olan sevdasını işliyor. Hocam aradı, bir paketiniz var dedi ve atkıları gönderdi. Bizde onları getirdik ve çocuklarımıza teslim ettik"dedi.

Deniz Girgin Okyay' a teşekkür eden Öğrenci velisi Nurten Aslangiray ise, " Kanada'dan bize hediyeler göndermiş ve çocuklarımızı düşündükleri için teşekkür ediyoruz. Bizim için bir anı oldu, onlar için de bir anıymış"diye konuştu.