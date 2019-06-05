Son Dakika Haberleri: Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin
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Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

9 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30’ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu

Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin, System.String[]
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30'ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu.

Çin'in insan hakları siciline ilişkin "gerçek kaygılarının" bulunduğunu vurgulayan Trudeau, Pekin yönetiminin, "İnsan hakların, protesto hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini" açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:53 
Justin Trudeau, Uygur, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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