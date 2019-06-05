Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin
9 dakika önce
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30’ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:53
Başbakanı Justin Trudeau Çin
'deki Tiananmen
katliamının 30'ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur
ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu.
Çin'in insan hakları siciline ilişkin "gerçek kaygılarının" bulunduğunu vurgulayan Trudeau, Pekin
yönetiminin, "İnsan hakların, protesto hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini" açıkladı.
Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6'ncı kurbanının cesedi Kırmızı Göl'de bulundu
Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı
Mahalledeki 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi