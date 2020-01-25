Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

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Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı
6 saat önce
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Başbakan Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.
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