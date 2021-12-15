Kanada'dan Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına destek - Son Dakika

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kanadalı mevkidaşı Joly telefonda görüştü.

Görüşmede Kanadalı Bakan Joly, İsrail-Filistin meselesinde müzakerelerin yeniden başlatılması ve iki devletli çözüme ulaşmaya uygun bir atmosfer yaratmak için diplomatik çabalar sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.

Joly, Kanada'nın bu çerçevede Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğinin altını çizdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de Joly'nin bölgede olumlu rol oynama çabasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Sahadaki son gelişmeler hakkında Kanada Dışişleri Bakanı'na bilgi veren Maliki, kendisini en yakın fırsatta Filistin'i ziyaret etmeye davet etti.

Seçimlerinin zamanında yapılması önündeki engelin, İsrail'in Filistin demokrasisini "veto" etmesi ve seçimlerin Kudüs'te yapılmasının yasaklanması olduğuna işaret eden Maliki, Kudüs'ün olmadığı bir seçimi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Maliki, Kanada başta olmak üzere uluslararası toplumdan Kudüs dahil işgal altındaki tüm Filistin topraklarında seçimleri tamamlayabilmeleri için İsrail'e baskı yapmaya devam etmelerini istedi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasak Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü. Ancak Abbas nisan ayında İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verinceye kadar seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu.