Kanada'dan gelen öğrencilerin karantina süresi doldu - Son Dakika

Kanada'dan gelen öğrencilerin karantina süresi doldu

Kanada'dan gelen öğrencilerin karantina süresi doldu Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kanada'dan uçakla 9 Nisan'da Türkiye'ye getirilen çoğunluğu öğrencilerden oluşan 217 kişinin Trabzon'daki karantina süresi sona erdi.

Kanada'dan gelen öğrencilerin karantina süresi doldu TRABZON - Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kanada'dan uçakla 9 Nisan'da Türkiye'ye getirilen çoğunluğu öğrencilerden oluşan 217 kişinin Trabzon'daki karantina süresi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla 9 Nisan'da Kanada'dan Pakistan Uluslararası Havayollarına ait uçakla Trabzon'a getirilen çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 217 kişinin karantina süresi doldu. Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, bugün karantina sürelerinin dolması ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmaması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi. AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafeye göre otobüslere bindirilerek uğurlanan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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