Kanada'dan gelip, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti - Son Dakika

Kanada'dan gelip, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti

Kanada'dan gelip, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleştiANTALYA'nın Alanya ilçesinde 7 yıl önce mülk edinen Jamaika asıllı Kanada vatandaşı Enett Reid (73), son gelişinde Türk insanının yardımseverliği ve cana yakınlığından etkilenerek 3 günde ilçeye yerleşmeye karar verdi.

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Kanada'dan gelip, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 7 yıl önce mülk edinen Jamaika asıllı Kanada vatandaşı Enett Reid (73), son gelişinde Türk insanının yardımseverliği ve cana yakınlığından etkilenerek 3 günde ilçeye yerleşmeye karar verdi. Hollywood oyuncusu Ayisha Issa'nın da annesi olan Enett Reid, "Buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım" dedi. Reid ayrıca Türkiye'nin pandemi sürecinde inanılmaz işler yaptığını da söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve herkesin kendini evlerine kapatmasına neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de etkisini yitirmeye başladı. Birçok Avrupa ülkesi ve ABD'ye göre daha kontrollü yönetilen pandemi süreci çoğu yabancının da dikkatini çekiyor. Türkiye'nin yönettiği pandemi sürecini daha güvenli bulan birçok yerleşik yabancı ve Türkiye'de evi bulunan turistler, bu dönemi ülkeleri yerine burada geçirmeyi tercih ediyor. Bunlardan birisi de aslen Jamaikalı olan, uzun yıllardır Kanada'da yaşayan Enett Reid oldu.

Daha önce İtalya ve İngiltere'de yaşayan ve Hollywood'un ünlü oyuncularından Ayisha Issa'nın da annesi olan Enett Reid, Türkiye'ye ilk kez, İngiltere'de yaşayan ama Alanya'da evi bulunan kuzeninin ısrarıyla geldi. 2013 yılında çok uzak olduğu için kendisine çılgınca gelen bir teklifi değerlendirmeye karar veren Reid, kuzeninin 'Ne kaybedersin, seyahat etmeyi seviyorsun hadi çık gel' lafı üzerine o yıl ilçeye geldi. Alanya'yı çok beğenen Enett Reid yine o sene kuzeni gibi ilçede mülk edindi. Yaklaşık 6 yıldır belli aralıklarla Alanya'ya gelip giden Enett Reid, geçen yıl aralık ayında geldikten sonra bu kez ilçeye yerleşmek istedi. Son gelişinde 3 gün kaldıktan sonra Türk insanının yardımseverliği ve cana yakınlığına hayran kalan Enett Reid, Kanada'dan Alanya'ya yerleşmeye karar verdi.

'ALANYA'DA KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSETTİM'

Alanya'dan sık sık 'Güzel Alanya' diye bahseden Enett Reid, Demirören Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, ilçeye neden geldiğini anlattı. Alanya'ya gelmeden önce ilçeyi internetten araştırdığını ve en başta geniş sokaklarına hayran kaldığını söyleyen Enett Reid, geldikten sonra ise Türk halkının iyiliksever olmasından, yardımlaşmasından çok etkilendiğini kaydetti. Restoranlarını çok sevdiğini, Alanya'ya geldiğinde bir ev kiraladığını ve iki hafta orada kaldığını söyleyen Reid, kuzeni İngiltere'den geldikten sonra onların yanına geçtiğini aktardı. Burada yalnız geçirdiği iki hafta boyunca çok mutlu olduğunu ve Alanya'ya yerleşmeyi tercih ettiğini belirten Reid, "Alanya güzel olmasının dışında güvenli bir yer. O anda kendimi çok güvende hissediyordum. Bilmediğim bir ülkede ilk gece yanımda cüzdanım, bütün param, kredi kartlarım, telefonum kısaca her şeyim yanımdaydı ve tek başıma dolaşmak için kendimi yeterince rahat hissediyordum. Çoğu yerde böyle bir şey yapamazsınız. Bundan hemen etkilendim" dedi.

'HAYATIMIN GERİ KALANINI ALANYA'DA GEÇİRMEK İSTEDİĞİMİ ANLADIM'

Tosmur Mahallesi'nde evi bulunan kuzeninin yanına yerleştikten sonra herkesin onu tanıyor olmasından çok etkilendiğini dile getiren Reid, "Nasıl etkilendim; hiç unutmam Türk insanları bize karşı çok nazikti ve sürekli çay içmeye davet ediyorlardı. Böyle bir şey daha önce hiç yaşamadım. Her yerde oturup, çay içerdik. Daha gün bitmeden çay içmekten karnım şişmişti. Aman tanrım burası nasıl bir yer, inanılmaz hoşuma gitti. Çay o kadar aklımda kaldı ki Kanada'da bütün arkadaşlarıma söyledim. Benim de arkadaşlık kurmam uzun sürmedi. Bir sürü insanla tanıştım. Bu pandemi döneminde bana çok yardımcı oluyorlar. Dışarıya çıkamadığımdan dolayı benim için alışveriş yapıyorlar, birçok şeyi hallediyorlar. Yemek bile yapıyorlar, harikalar. Bu çok güzel bir şey, insanlar çok nazik ve yardımcı olmak istiyorlar. Herkes mükemmel diyemem hiçbir yerde herkes mükemmel değil. Ama buradaki insanlar daha iyi kalpli ve yardımseverler. Yabancıları sıcak karşılıyorlar. Hayatımın geri kalanını Alanya'da geçirmek istediğimi anladım" diye konuştu.

ALANYA'YA TAŞINMAYA 3 GÜNDE KARAR VERDİ

Alanya'ya yerleşme kararını sadece 3 gün içinde verdiğini kaydeden Reid, şunları söyledi:

"Burada dışarıya çıkınca herkes seninle konuşur. Normal şartlarda, kendi ülkelerinde seninle asla tek kelime bile konuşmak istemezler. Bu bir gerçek. Onlar farklı bir ruha sahip. ve bu nedenle Alanya gibi bir yerde insan emekli olmak ister. Avrupa'nın çoğu ülkelerinde Kuzey Amerika'da da insanlar evlerinde yalnız başına hayatlarını kaybedebilir ve kimsenin haberi olmaz, bu gerçek ve üzücü bir şey. Kimse kimseyle konuşmaz. Alanya'ya taşınma kararı vermek benim için kolay oldu. Alanya'da 3 gün geçirdikten sonra burada yaşamak istediğimi anladım. ve satılık daire aramaya başladım. Daire aldıktan sonra ilk başlarda 6 ya da 8 hafta kalıp geri dönüyordum. Fakat sonra Alanya'da daha çok kalmaya karar verdim. 8 Aralık 2019 itibaren Alanya'dayım ve şu ana kadar kaldığım en uzun süre."

'TÜRKİYE İNANILMAZ İŞLER ÇIKARIYOR'

Enett Reid, normal şartlarda 22 Mart'ta Kanada'ya dönmeyi planladığını, koronavirüs salgınının çıkmasıyla uçuşunun iptal olduğunu, tekrar 5 Mayıs'a bilet aldığını ancak yeniden iptal olunca pandemi sürecinin tamamlanmasından sonra sadece iş için gidip, geleceğini söyledi. Türkiye'nin uyguladığı salgın tedbirleri hakkında da konuşan Reid, Türkiye'nin inanılmaz işler çıkardığını vurguladı. Reid, "Sokağa çıkma yasağına başından beri uyuyorum. Bence Türkiye tedbir konusunda inanılmaz iş çıkartıyor. Haberleri izlerken hızlı tedbir almayan ülkelere baktığınız zaman Türkiye'ye göre durumları daha kötü. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya, İspanya'da durumlar hiç iyi değil. Bazı insanlara göre Türkiye Cumhurbaşkanının kararları çok sert geliyor ama bence bazen hepimiz çocuk gibiyiz ve birinin bize ne yapmamız gerektiğini söylemesi lazım. Yoksa herkes kafasına göre davranır ve felaket doğarsa herkes baştaki kişiyi suçlamaya başlar ve 'sen bizi durdurmadın' derler. Uygulanan tedbirler bence doğru" dedi.

'AKIL SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNEMLİ'

Aslında 65 yaş üstüne sabah erkenden en azından bir, iki saat izin verilse güzel olacağını da belirten Reid, hareketsiz kaldıkça kötü olduklarını ifade etti. Reid, "Evde yoga yapıyorum, mümkün oldukça evin içerisinde hareket etmeye çalışıyorum, sitenin bahçesinde yürüyorum. Bu benim tek şikayetim. Bizi daha fazla evde tutacaklarsa başka sorunlar ortaya çıkabilir. Daha çok psikolojik olarak mesela paranoya, korku, diğer insanlardan çekinecekler, maskesiz olanlardan korkacaklar. Kafeste daha fazla kalırsak sonra bu kafesten çıkmaktan korkacağız. Sadece Türkiye için değil herkes için. Akıl sağlığı konusunda risk yaratıyor. Ben çok şanslıyım çünkü burada çok insan tanıyorum ve onlarla iletişimdeyim. Herkes beni merak eder nasıl olduğumu sorar. Perdeyi açık göremezlerse hemen arayıp iyi miyim diye kontrol ederler. Yani yalnız değilim ama bazı insanlar öyle" diye konuştu.

Alanya'da yemeklerin taze ve lezzetli olduğunu da belirten Reid, "Burada yemekler dışarıdan değil yetiştiği yerden geliyor. Kanada'da yiyecekler Meksika'dan, Güney Amerika'dan geliyor. Ama burada her şey mevcut. Kolay ve masrafsız bir şekilde taze ürün bulabiliyorsunuz" dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLU, GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR'

Enett Reid'e Alanya'ya geldiğinde ev bulmasında yardımcı olan Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP (The Turkish Property Professionals) Kurucu Başkanı, Alanya Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, emlak danışmanı Dr. Yakup Uslu ise, "Bizim için çok iyi bir tanıtım aracı oldu. Sürekli sosyal medyada Alanya'yla ilgili fotoğraflar paylaşıyor. Oradaki insanlara sanki bizim tanıtım elçimiz gibi haberler geçiyor. Bizim için tabii ki gurur verici bir şey. Enett Hanım mart ayında koronavirüs başladıktan sonra, Türkiye'de kalmayı tercih etti. Burada kaldığı için de çok mutlu. Kendisiyle sürekli konuşuyor, herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyoruz. Hatta ben kendi bahçemizden portakal götürdüm çok memnun oldu. Site görevlisi ve jandarma da çok yardımcı oluyor. Hatta jandarma alışverişini yapıp teslim etmiş. Çok duygulanmış, bunu sosyal medyada da paylaştı. Burada olmaktan çok mutlu, gitmeyi düşünmüyor" diye konuştu.

'ALANYA AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAHA GÜVENLİ'

Yerleşik yabancılarla sık sık irtibat halinde olduklarını da anlatan Yakup Uslu, onların Alanya'yla ilgili düşünceleri hakkında şöyle konuştu:

"Bizim Alanya çevresinde oldukça fazla yabancı misafirimiz var. Artık onlara müşteri diyemiyoruz, müşteriden çok dost olduk kendileriyle. Alanya'da yaşamaktan hepsi mutlu. Çünkü Alanya Türkiye'nin belki de dünyanın en güvenli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Bunu biliyorlar, bugün giderseniz Avrupa'nın hiçbir yerinde, turizm destinasyonlarında gece yarısı insanlar sokağa çıkamazlar."


Kanada, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanada'dan gelip, 3 günde hayran kaldığı Alanya'ya yerleşti - Son Dakika

Son Dakika

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