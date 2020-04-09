Kanada'dan getirilen 203 Türk vatandaşı, Trabzon'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Uçaktan inen öğrenci ve vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu 'nun Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Yurdu'na götürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla öğrencilerin yanı sıra aralarında Türk işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

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