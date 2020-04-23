Kanada'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Kırklareli'nde yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kanada'dan getirilen 349 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırklareli'ndeki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kanada'dan uçakla İstanbul'a getirilen 349 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle kente götürüldü.

Vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekiplerinin gözetiminde sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.