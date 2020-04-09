Kanada'dan getirilen Türk öğrenciler Trabzon'da karantinaya alındı - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kanada'dan uçakla Türkiye'ye getirilen çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi Trabzon'da karantinaya alındı.



Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Kanada'dan çoğunluğu öğrencilerin oluşturduğu 203 kişi, Trabzon Havalimanı'na getirildi. Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Trabzon'a getirilen öğrenci ve vatandaşlar, havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait 10 otobüsle Ortahisar ilçesindeki Üniversite mahallesinde bulunan Gülbahar Hatun Yurdu'na polis ve AFAD ekipleri eşliğinde getirilen 203 kişi yurda yerleştirilerek, 14 günlük karantinaya alındı. Geçtiğimiz günlerde Kuveyt'den getirilerek yurda yerleştirilen vatandaşlar yeni gelen 203 kişiyi pencereden selamladı. - TRABZON