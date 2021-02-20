Kanada'dan İdlib'deki sel mağdurlarına yardım - Son Dakika

Kanada Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfınca İdlib'deki sel baskınına maruz kalanlar için başlatılan İyilik Konutları kampanyası kapsamında yardımda bulundu.

Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir İyilik, Bir Sıcak Yuva" sloganıyla başlattıkları kampanyaya Kanada'da yaşayan Türk toplumunun, 10 evin yapımını karşılayacak şekilde, 10 bin Kanada dolarının üzerinde katkıda bulunduklarını söyledi.

Yalçınkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kanada Diyanet Vakfı olarak Türkiye Diyanet Vakfı uhdesinde yürüttüğümüz kampanyada, sel baskını sebebiyle çadırları yaşanmaz hale gelen İdlib'deki kardeşlerimize katkı sağlamaya çalıştık. Yakın zamanda bu bölgede meydana gelen sel baskını henüz betonarme evlerine kavuşamamış kardeşlerimizin yaşam koşullarını daha da zor hale getirdi.

Kanada'da yaşamakta olan toplumumuz her zor zamanda olduğu gibi bu konuda da kadirşinaslığını bir kez daha gösterdi ve kısa sürede 10 bin Kanada dolarının üzerinde bir rakama ulaştık. Soğuk ve yağışlı kış aylarında çadırlarda yaşamak zorunda olan kardeşlerimize briket evler yapılması için toplanan nakdi yardımı geçtiğimiz günlerde Türkiye Diyanet Vakfımıza gönderdik."

Yalçınkaya, İdlib'deki sel mağdurları için inşa edilecek evlerin toplam 30 metrekare olacağını kaydetti.