Son Dakika Haberleri: Kanada'dan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkaran İngiltere'ye tepki; Letts artık sadece Kanadalı
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Kanada'dan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkaran İngiltere'ye tepki; Letts artık sadece Kanadalı

12 dakika önce

Kanada, İngiltere'nin, İngiliz ve Kanada vatandaşı IŞİD üyesi Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkarmasına tepki gösterdi. "Jihadi (Cihatçı) Jack" olarak bilinen Letts artık sadece Kanadalı. Letts'in YPG tarafından Kamışlı'da tutulduğu biliniyor

Kanada'dan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkaran İngiltere'ye tepki; Letts artık sadece Kanadalı, System.String[]
Kanada, İngiltere'nin, İngiliz ve Kanada vatandaşı IŞİD üyesi Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkarmasına tepki gösterdi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, "Jihadi (Cihatçı) Jack" olarak bilinen Letts'in vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
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İngiltere, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:59 
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