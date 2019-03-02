Son Dakika Haberleri: Kanada'dan Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı

Kanada'dan Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı

56 dakika önce

TEKIRDAG'ın Muratlı ilçesine Kanada'dan kargo ile gelen tişörtün içinde 250 gram esrar ele geçirildi.

Kanada'dan Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
TEKIRDAG'ın Muratlı ilçesine Kanada'dan kargo ile gelen tişörtün içinde 250 gram esrar ele geçirildi. Kargonun sahibi R.Y. (66), gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kanada'dan Muratlı ilçesinde yaşayan R.Y.'ye gönderilen kargo paketinde, narkotik köpeği ile kontrol yaptı. Köpek tepki verince, paket açıldı. Pakette, tişörte sarılı halde 250 gram esrar bulundu.

Ekipler, polise haber verdi. Muratlı Küçük Sanayi Sitesi'nde kargoyu teslim alan R.Y., gözaltına alındı. R.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:07 Kaynak: DHA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Muratlı, Kanada, Güncel
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