Kanada'dan Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı

TEKIRDAG'ın Muratlı ilçesine Kanada'dan kargo ile gelen tişörtün içinde 250 gram esrar ele geçirildi.

TEKIRDAG'ın Muratlı ilçesine Kanada'dan kargo ile gelen tişörtün içinde 250 gram esrar ele geçirildi. Kargonun sahibi R.Y. (66), gözaltına alındı.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kanada'dan Muratlı ilçesinde yaşayan R.Y.'ye gönderilen kargo paketinde, narkotik köpeği ile kontrol yaptı. Köpek tepki verince, paket açıldı. Pakette, tişörte sarılı halde 250 gram esrar bulundu.



Ekipler, polise haber verdi. Muratlı Küçük Sanayi Sitesi'nde kargoyu teslim alan R.Y., gözaltına alındı. R.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Tekirdağ

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