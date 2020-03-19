Kanada'dan korona virüsü için 82 milyar dolarlık yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada'dan korona virüsü için 82 milyar dolarlık yardım paketi - Son Dakika

Kanada'dan korona virüsü için 82 milyar dolarlık yardım paketi

6 saat önce

Kanada'da korona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle Kanadalılara 82 milyar dolarlık yardım paketi hazırlandı.

Kanada'dan korona virüsü için 82 milyar dolarlık yardım paketi, System.String[]

Kanada'da korona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle Kanadalılara 82 milyar dolarlık yardım paketi hazırlandı.


Karantina altındaki Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında 82 milyar dolarlık bir yardım paketinin Kanadalılar için kullanılacağını açıkladı. Kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıklayan Trudeau, çocuklu ailelere verilmekte olan çocuk yardımının da artırılacağını duyurdu. Nisan ayı sonuna kadar yapılması gereken vergi ödemelerinin Ağustos ayına kadar ertelendiğini, işleri duran küçük işletme sahiplerine de para yardımı yapılacağını açıkladı. Bakım evlerinde kalan evsiz ve yaşlı insanlar için ise gıda ve ilaç yardımının hızlandırılacağını ve destekleneceğini ekledi.


Kanada'da korana virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a vaka sayısı ise 727'ye yükseldi.


Öte yandan Kanadalı hava yolu şirketi WestJet, tüm uluslararası uçuşları durdurduğunu açıkladı. - TORONTO

Justin Trudeau, Karantina, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:14 Kaynak: İHA

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