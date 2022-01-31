Üye Girişi
Kanada'dan Myanmar'a yeni yaptırımlar - Son Dakika

Kanada'dan Myanmar'a yeni yaptırımlar

31.01.2022 19:57
Kanada'dan Myanmar'a yeni yaptırımlar

Kanada, Myanmar'da artan şiddet olayları ve hak ihlalleri sebebiyle bu ülkeye yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.

Kanada, Myanmar'da artan şiddet olayları ve hak ihlalleri sebebiyle bu ülkeye yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Bakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki darbenin 1. yılına yaklaşılırken ülkenin durumunun, tüm bölgedeki savunmasız kişiler üzerinde önemli etkiler yaratmaya devam ettiğini ve uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Joly, "İnsancıl hukukta korkunç ihlaller, şiddet olaylarında artış ve barışçıl bir çözüme yönelik somut ilerleme kaydedilmediğine dair raporların ardından Kanada, Myanmar'daki insan hakları ihlalcilerinden hesap sormak için uluslararası ortakları ve müttefikleri ile koordineli şekilde harekete geçiyor." ifadesini kullandı.

Hukuk sisteminin üst görevlileri yaptırım kapsamında

Buna göre, Kanada, Burma Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında ülkenin hukuk sisteminin önde gelen 3 ismine yaptırım getirdi.

Myanmar Adalet Bakanı ve Ülke Başsavcısı Dr. Thida Oo, Myanmar Başyargıcı Htun Htun Oo ve Myanmar Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı U Tin Oo yaptırımlar listesine eklendi.

Açıklamada, bu kişilerin, yetkilerini kötüye kullanarak hukukun üstünlüğünü siyasi muhalefeti ortadan kaldırmak için kullandıkları belirtildi.

Kanada, Myanmar'da 1 Şubat 2021'de gerçekleşen askeri darbenin ardından Burma Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında bugüne kadar toplam 73 kişiye ve 58 kuruluşa yaptırımlar getirmişti.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'dan Myanmar'a yeni yaptırımlar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:48 Erdoğan'ın yanında Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" diyen çocukla ilgili CHP'den ilk yorum: Böylesi bir istismarı tarihimizde görmedik
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'dan Myanmar'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement