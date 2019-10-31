Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama
7 saat önce
Kanada, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşının Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:56 Kaynak: AA
Kanada, terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşının Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.
Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığınca kendisine "temiz savaşçı" ödülü verileceğine yönelik haberleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yalanladı.
Büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken açıklama: TSK, 100 yıllık terör devleti projesini 8 günde yerle bir etti Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu