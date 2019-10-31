Son Dakika Haberleri: Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama
Son Dakika Güncel Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama

Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama

7 saat önce

Kanada, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşının Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama, System.String[]

Kanada, terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşının Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığınca kendisine "temiz savaşçı" ödülü verileceğine yönelik haberleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yalanladı.

Büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kanada, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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