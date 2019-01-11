Son Dakika Haberleri: Kanada'dan Rahaf Muhammed'in İltica Talebine Olumlu Yanıt

Kanada'dan Rahaf Muhammed'in İltica Talebine Olumlu Yanıt

1 saat önce

- Kanada'dan Rahaf Muhammed'in iltica talebine olumlu yanıtOTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesinden kaçan Suudi Rahaf Muhammed el-Kanun'un iltica talebine olumlu yanıt verdiklerini duyurdu.

- Kanada'dan Rahaf Muhammed'in iltica talebine olumlu yanıt

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesinden kaçan Suudi Rahaf Muhammed el-Kanun'un iltica talebine olumlu yanıt verdiklerini duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau katıldığı bir programda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trudeau ailesinden kaçtıktan sonra Tayland'ta alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el-Kanun'un Kanada'ya olan iltica talebi hakkında gelen soruya, "Bildiğiniz üzere Kanada Rahaf Muhammed el-Kanun'un durumunu takip ediyor. Tayland'daki diplomatlarımız, başta ABD'li olmak üzere müttefiklerimiz ve partnerlerimiz ile görüşüyor. Birleşmiş Milletler Kanada'ya el-Kanun'u sığınmacı olarak kabul etmemiz için talepte bulundu ve biz de BM'nin talebini kabul ettik. Bu yapmaktan memnun olduğumuz bir şey çünkü Kanada insan hakları ve kadın hakları için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu anlayan bir ülke. Ben BM'nin talebini kabul ettiğimizi onaylayabilirim" şeklinde cevap verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Justin Trudeau, Kanada, Güncel
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