Kanada'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar - Son Dakika
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Kanada'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

19.04.2022 18:29
Kanada'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya rejimine karşı, Kanada'nın Özel Ekonomik Tedbirler (Rusya) Düzenlemeleri kapsamında yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya rejimine karşı, Kanada'nın Özel Ekonomik Tedbirler (Rusya) Düzenlemeleri kapsamında yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Bakan Joly, yaptığı yazılı açıklamada, yeni önlemlerin aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un eşi, Rus oligarkları ve aile üyelerini kapsayan Rus rejimine yakın 14 isme getirilen kısıtlamalar olduğunu belirtti.

Joly, Kanada'nın Putin ve destekçilerini, Rus rejiminin Ukrayna'yı işgalindeki suç ortakları olarak sorumlu tuttuğunu ve bundan vazgeçmeyeceğini kaydetti.

AGİT uzmanlarınca hazırlanan Moskova Mekanizması Raporu'nun, Rus güçlerinin Ukrayna'da ciddi vahşet ve insan hakları ihlalleri işlediğini doğruladığını belirten Joly, şunları kaydetti:

"Kanada, Rus liderliği tarafından işlenen vahşete yanıt olarak amansız bir hesap verebilirlik arayışı da dahil olmak üzere daha fazla önlem uygulamaya devam edecektir. Kanada, Ukrayna'da özgürlükleri için savaşan cesur erkek ve kadınların yanında olmaya devam ediyor. Müttefiklerimizle koordineli olarak Rus rejimine ağır bedeller ödetmeye devam edeceğiz ve onların eylemlerinin hesabını vermeleri için amansızca uğraşacağız. Suçlarının hesabını verecekler."

Yaptırım listesine yeni alınan isimler

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova, Petr Olegovich Aven, Oleg Viktorovich Boyko, Mikhail Maratovich Fridman, Mikhail Safarbekovich Gutseriev, Igor Viktorovich Makarov, Elvira Sakhipzadovna Nabiullina, Sergey Roldugin, Alexander Torshin, German Borisovich Khan, Alexander Ponomarenko ve Yekaterina Sergeyevna Vinokurova."

Kanada, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'dan 750'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kanada, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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