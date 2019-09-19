Kanada'dan Türkiye'ye "Gençlik Dolaşım Anlaşması" önerisi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye-Kanada arasındaki gidiş gelişleri daha fazla nasıl artırabiliriz derken, güzel fikirler ortaya çıktı. Özellikle Gençlik Dolaşım Anlaşması (Young Mobility Agreement) diye bir teklifte bulundular. İki ülke gençlerinin karşılıklı olarak kolayca vize almak suretiyle rahatça gidip gelmelerini sağlayacak bir proje." dedi.

Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kanada'daki programının son gününde, ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Kanada-Türkiye ilişkilerinin, olması gereken yerde olmadığını ifade eden Yıldırım, "İki ülke ilişkilerinin, bugün olduğu yerden çok daha ileride olması gerekir. Kanada, NATO'da Türkiye'nin müttefiki ve G20'de birlikteyiz. Öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye-Kanada ilişkileri daha çok gelişecek çünkü Kanada ile Türkiye arasında bir sorun yok." dedi.

"Gençlik Dolaşım Anlaşması"

Yıldırım, Montreal kentinde başlayan temaslarının Ottawa ve Toronto'da devam ettiğini belirterek, "Göç Bakanı Ahmed Hussen ile bir araya geldik. Türkiye-Kanada arasındaki gidiş gelişleri daha fazla nasıl artırabiliriz derken, güzel fikirler ortaya çıktı. Özellikle Gençlik Dolaşım Anlaşması (Young Mobility Agreement) diye bir teklifte bulundular. İki ülke gençlerinin karşılıklı olarak kolayca vize almak suretiyle rahatça gidip gelmelerini sağlayacak bir proje. Bu konuda Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapacak." diye konuştu.

Gençlik Dolaşım Programının öğrenci değişimi gibi bir şey olmadığının altını çizen Yıldırım, "Bu her eğitim düzeyinden 30 yaşına kadar karşılıklı olarak Kanada vatandaşlarının ve Türk vatandaşlarının 10 gün içinde vize alarak, 6 ay-1 sene burada kalıp, eğitim görebileceği, iş yapabileceği ve çalışabileceği bir proje. Bu projeyi ben çok heyecan verici buldum. Kanada Göç Bakanlığı ile Türkiye, bu proje üzerinde çalışma kararı aldılar. İnşallah bunu gerçekleştirirsek, iki ülke vatandaşları birbirlerini ve ülkelerini daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

"Kanada'nın vasıflı işçi ihtiyacı var"

Yıldırım, Kanada'nın vasıflı iş gücüne ihtiyacı olduğuna, Türkiye'nin de bu konuda kapasitesi bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kanada'nın vasıflı işçi ihtiyacı var, çalışan ihtiyacı var. Burada iş çok, çalışan yok. Buranın en büyük sendikası ile birlikte Türkiye'den vasıflı eleman getirilmesi ve burada çalıştırılması konusunda bir proje üzerinde şu anda çalışmalarımız var. Kanada'nın mühendise ihtiyacı var, vasıflı ara elemana ihtiyacı var, Türkiye'nin de bu kapasitesi var. Bunların buraya gelmesi için bir altyapıya ihtiyaç var. Buradaki sendikalar Kanada'da çok güçlü. Buradaki sendika, Türkiye'den iş gücü getirilmesi konusunda olumlu düşünüyor. Bunu çok önemli buluyorum çünkü sendikalar genellikle karşı çıkarlar. Onların meseleyi sahiplenmesi, bu işin gerçekleşeceği anlamına geliyor ama bu konuda da bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin gayret etmesi lazım."

Kanada'nın sadece işçi değil, Türk müteahhitlerine de ihtiyacı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Burası sürekli altyapısı yenilenmekte olan ve inşaat sektörü canlı olan bir ülke. Bizim müteahhitlerimizin küresel tecrübesinden yararlanarak, burada pekala güzel işler yapabilirler. Kendi çalışanlarını getirebilirler, buradaki başka firmaların ihtiyacı için buraya çalışmaya gelenler olabilir. Hakikaten ülkemiz açısından büyük bir imkan ve büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.