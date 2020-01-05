Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı - Son Dakika Dünya

Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı

6 saat önce

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara "Devam eden değişken, öngörülemeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir güvenlik durumu nedeniyle Irak'a seyahat etmekten kaçının. Irak'taysanız, güvenli olması durumunda ticari yollardan ülkeden ayrılın." çağrısında bulunuldu.

Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı, System.String[]

Kanada, vatandaşlarından Irak'a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak'ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi.


Uyarı, ABD'nin Irak'ta düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının ardından geldi.

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Kanada, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:13 
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