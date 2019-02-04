Son Dakika Haberleri: Kanada'dan Venezuelalı Sığınmacılar İçin 53 Milyon Dolar Yardım

Kanada'dan Venezuelalı Sığınmacılar İçin 53 Milyon Dolar Yardım

1 saat önce

Kanada, Venezuela'daki kriz nedeniyle komşu ülkelere sığınan Venezuelalı mülteciler için yaklaşık 53 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Kanada'dan Venezuelalı Sığınmacılar İçin 53 Milyon Dolar Yardım, System.String[]
Kanada, Venezuela'daki kriz nedeniyle komşu ülkelere sığınan Venezuelalı mülteciler için yaklaşık 53 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 milyon Venezuelalının kriz nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Trudeau, Nicolas Maduro'nun Venezuela'da hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda "göz ardı edilemez bir saygısızlık gösterdiğini" savunarak Venezuela'daki demokrasinin bozulmasına ve iktidarını korumak için güç ve korkuyu kullanmak isteyen bir diktatörlüğe tanık olduklarını belirtti.

Milyonlarca kişinin Venezuela'da yaşananlar yüzünden başka ülkelere sığındığını ifade eden Trudeau, yaklaşık 53 milyon dolarlık yardım paketinin, bölgedeki "güvenilir ortaklara" ulaştırılıp dağıtılacağını söyledi.

Peru ve Kolombiya'daki sığınmacılara yardım

Öte yandan Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau da yaptığı yazılı açıklamada, 52,89 milyon dolarlık insani yardımın, Venezuelalı sığınmacılara, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı organizasyonlar ve insani yardım kuruluşları eliyle ulaştırılacağını duyurdu.

3 milyona yakın Venezuelalı sığınmacının Peru ve Kolombiya'da bulunduğunu belirten Bibeau, yardımın bir kısmının da bu ülkelerin yönetimlerinin yaptığı harcamaların karşılanmasında kullanılacağını kaydetti.

Bakan Bibeau, "Evlerinden kaçmak zorunda kalan Venezuelalılar giderek daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyor ve onları alan ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyorlar. Kanada'nın desteği, deneyimli ortak kuruluşların en savunmasız kişilerin acılarını azaltmasına, göçmen ve mülteci alan ülkelerde kapasite geliştirmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Lima Grubu toplantısı

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in ev sahipliğinde yapılan Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı'na, Latin Amerika ve Karayipler'den birçok ülkenin bakan ya da temsilcileri katılıyor.

Lima Grubunda Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksika, Panama, Paraguay, Peru ve Saint Lucia gibi ülkeler bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Lima, Venezuela, Kanada, Güncel
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