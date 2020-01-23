Son Dakika › Dünya › Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası - Son Dakika Dünya
Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası
14 dakika önce
Kanada'da mahkeme dizel emisyonu ihlali nedeniyle açılan davada suçunu kabul eden Volkswagen'e verilen 150 milyon dolarlık cezayı onayladı
Kanada'da mahkeme dizel emisyonu ihlali nedeniyle açılan davada suçunu kabul eden Volkswagen'e verilen 150 milyon dolarlık cezayı onayladı.
Volkswagen'e emisyon standartlarını ihlal eden 128 bin aracı Kanada'ya ithal ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Alman üretici Kanada Çevre Koruma Kanunları'na göre 60 farklı usulsüzlük yaptığı suçlamalarını ve yetkililerin yanlış bilgilendirdiğini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04
Son Dakika İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Ağlama Duvarı'nda dua etti Son dakika: Suriye Ordusu'na saldırı: 40 ölü 80 yaralı ABD İran Özel Temsilcisi: Kaani, Süleymani'nin yolundan giderse, kaderi aynı olacak ABD'nin Florida eyaletinde ağaçlardan iguana düşüyor