Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası - Son Dakika Dünya

Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası

14 dakika önce

Kanada'da mahkeme dizel emisyonu ihlali nedeniyle açılan davada suçunu kabul eden Volkswagen'e verilen 150 milyon dolarlık cezayı onayladı

Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası, System.String[]

Kanada'da mahkeme dizel emisyonu ihlali nedeniyle açılan davada suçunu kabul eden Volkswagen'e verilen 150 milyon dolarlık cezayı onayladı.


Volkswagen'e emisyon standartlarını ihlal eden 128 bin aracı Kanada'ya ithal ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Alman üretici Kanada Çevre Koruma Kanunları'na göre 60 farklı usulsüzlük yaptığı suçlamalarını ve yetkililerin yanlış bilgilendirdiğini kabul etti.

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Volkswagen, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04 
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