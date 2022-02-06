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Kanada'dan Yemen'e sanal tıbbi yardım - Son Dakika

Kanada'dan Yemen'e sanal tıbbi yardım

06.02.2022 20:51
Kanada'dan Yemen'e sanal tıbbi yardım

Kanada'nın Toronto kentindeki Markham Stouffville Hastanesi'nde acil servis doktoru olarak görev yapan William Cherniak, kurucularından olduğu Bridge to Health isimli sivil toplum kuruluşu aracılığıyla Yemen'deki doktorları eğitiyor.

Kanada'nın Toronto kentindeki Markham Stouffville Hastanesi'nde acil servis doktoru olarak görev yapan William Cherniak, kurucularından olduğu Bridge to Health isimli sivil toplum kuruluşu aracılığıyla Yemen'deki doktorları eğitiyor.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cherniak, akıllı telefon veya tablet bağlantılı ultrason teknolojisinin, Yemen'deki hastalar için kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Cherniak, söz konusu teknolojiyi daha önce Uganda ve Kenya'da kullandıklarını belirterek, Yemen'deki çalışmalara, patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle başlayamadıklarını ifade etti.

Yemen'in liman kenti Al Mukalla'daki İbn Sina Hastanesi ve Hadhramout Üniversite Hastanesi'ne toplam maliyeti 250 bin Kanada doları (2,7 milyon TL) olan 12 adet portatif ultrason tarayıcısı ve 10 tabletin teslim edildiğini aktaran Cherniak, teslimatın ardından, cihazların ve sistemin kullanımına ilişkin, Yemenli sağlık çalışanlarından 15 kişilik bir grubun çevrim içi eğitim uygulamasına katıldıklarını aktardı.

Cherniak, çevrim içi tıbbi yardımla Yemen'deki sağlık personelinin ultrason taramalarını, Toronto'daki ev ofisinde izlediğini ve onlara tanı koyma konusunda geri bildirimde bulunabildiğini anlatarak, "Bu bildiğim kadarıyla, bir eğitimin tamamının, tamamen uzaktan verildiği ilk uygulama." dedi.

Haberde görüşlerine yer verilen eğitmenlerden Pennsylvania Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nahreen Ahmed de kursiyerlere video bağlantısıyla eğitim verdiklerini bunun yanı sıra sisteme yüklenen taramaları da incelediklerini söyledi.

Ahmed, "Bir taramaya yorum yaparsam, Yemen'de neredeyse anında görebilirler. Dolayısıyla bu tür gerçek zamanlı geri bildirim vermek oldukça inanılmaz." ifadesini kullandı.

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Acil Servis, Toronto, Kanada, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'dan Yemen'e sanal tıbbi yardım - Son Dakika


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