Son Dakika Haberleri: Kanada Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası Hukuka Uygun Olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri...

Kanada Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası Hukuka Uygun Olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri...

1 saat önce

Kanada Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır.

Kanada Dışişleri Bakanlığı:
Kanada Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Dışişleri Bakanlığı, Kanada, İsrail, Güncel
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