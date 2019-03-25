Kanada Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası Hukuka Uygun Olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri...
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Kanada Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:52 Kaynak: AA
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