Kanada, Emisyonları Azaltmak İçin Küçük Nükleer Reaktörler Geliştirecek - Son Dakika

OTTOWA, 29 Mart (Xinhua) — Ontario, Saskatchewan, New Brunswick ve Alberta eyaletlerinin hükümetleri, eyaletler arası Mutabakat Zaptı ile 2028 yılına kadar Ontario'nun Darlington kasabasında inşa edilecek ilk 300 megavatlık santral ile daha temiz enerjiye geçişlerini sağlayacak bir nükleer plan ortaya koydular. Yerel medyaya göre Saskatchewan eyaleti, iki SMR inşa edebileceklerini ancak 2034 yılına kadar faaliyete geçmesini hedefledikleri bir santrale odaklandıklarını bildirdi. 2019 yılında Ontario, New Brunswick ve Saskatchewan eyaletleri yeni SMR teknolojisinin değerlendirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalamış, söz konusu anlaşmaya 2021 yılında Alberta da katılmıştı. Küçük modüler reaktörler, geleneksel nükleer reaktörlerden önemli ölçüde küçük ve daha esnek nükleer reaktörlerdir.

Haberlere göre, Kanada'yı, hem şebeke içi hem de şebeke dışı uygulamalarda kullanım için SMR teknolojisinin küresel bir ihracatçısı olarak konumlandırmayı hedefleyen dört eyaletin stratejik planı, 2050 yılına kadar nihai olarak sera gazı emisyonlarında net sıfıra ulaşmak için Kanada'nın emisyonlarda büyük miktarda azalma hedefini de destekleyecek. Natural Resources Canada Aralık 2020'de, 2020'lerin sonlarında ilk birimlerin çevrimiçi olmasını öngören SMR eylem planını yayınladı.

Kanada Nükleer Birliği'ne göre, Kanada'nın elektriğinin yaklaşık yüzde 15'i nükleer enerjiden elde ediliyor ve söz konusu miktarın çoğu Ontario'da kurulu bulunan toplam 13,5 gigavat kapasiteli 19 reaktörden sağlanıyor. Kanada, uzun yıllardır nükleer araştırma ve teknolojide lider konumda ve ülkede geliştirilen reaktör sistemlerini ihraç ediyor. Ülke aynı zamanda, tıbbi teşhis ve kanser tedavisinde kullanılan radyoizotopların dünya arzında büyük bir pay sahibi.