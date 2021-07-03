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Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu - Son Dakika

Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu

03.07.2021 11:30

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Kanada Erkek Voleybol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlıklarını 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar İzmir'de sürdürecek.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Kanada Erkek Voleybol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlıklarını 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar İzmir'de sürdürecek.

İtalya'daki Voleybol Erkekler Uluslar Ligi maçlarını tamamladıktan sonra Kanada'ya dönmek yerine Türkiye'ye gelen Kanadalı voleybolcular, 24 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar Çeşme'de tatil yaptı.

Bazı sporcuların ailelerinin de katıldığı kampın ardından 1 Temmuz Perşembe günü antrenmanlarına başlayan milli voleybolcular, sabah Arkas Spor tesislerinde akşam da Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörlüğünü Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'un yaptığı, Türkiye'de forma giyen isimlerden Graham Vigrass, John Gordon Perrin, Nicholas Hoag ve Jay Blankenau'nun da yer aldığı Kanada, Tokyo'da İran, İtalya, Japonya, Polonya ve Venezuela ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Glenn Hoag, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'daki Voleybol Erkekler Uluslar Ligi maçlarından sonra Kanada'ya dönme ihtimallerinin de bulunduğunu ancak bunun yerine hazırlıklarını en iyi şekilde devam edecekleri İzmir'i tercih ettiklerini söyledi.

"Çeşme'de dinlenme fırsatı buldu"

Arkas Spor tesislerinin ve İzmir'deki voleybol salonunun çok iyi şartlara sahip olduğunu kaydeden Hoag, şöyle konuştu:

"Kuvvet antrenmanlarımızı Arkas Spor tesislerinde, voleybol antrenmanlarımızı da salonda gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Japonya ile Türkiye arasındaki saat farkının birbirine yakın olması da bizim için bir avantajdı. Daha hızlı adaptasyon sağlayacağız. İtalya'dan döndükten sonra oyunculara 6 günlük bir zaman dilimi verdik. Onlar da Türkiye'nin en iyi tatil yerlerinden biri olan Çeşme'de dinlenme fırsatı buldu."

Hoag, oyunculara eşlik edemediğini ancak voleybolcuların Çeşme'yi çok sevdiğini belirterek, "Bazılarının aileleri de Çeşme'deydi. Hep beraber vakit geçirme fırsatı buldular ve Çeşme'yi çok sevdiler." dedi.

Tokyo Olimpiyatları öncesinde bazı rakipleriyle Uluslar Ligi müsabakalarında karşılaştıklarını kaydeden Hoag, "Biz deneyimli bir takıma sahibiz, oyun planlarımızda küçük değişiklikler yapacağız. Dereceye girmek elbette zor olacaktır ama bunu gerçekleştirmek için büyük bir potansiyelimiz var." diye konuştu.

Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu
Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu
Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu
Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Erkek Voleybol Takımı'nın Tokyo'dan önceki son durağı İzmir oldu - Son Dakika


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