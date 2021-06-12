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Kanada Federal Parlamentosu, İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi'nin toplanması teklifini oy birliğiyle kabul etti - Son Dakika

Kanada Federal Parlamentosu, İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi'nin toplanması teklifini oy birliğiyle kabul etti

12.06.2021 18:36
Kanada Federal Parlamentosu, İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi'nin toplanması teklifini oy birliğiyle kabul etti, System.String[]

Kanada Federal Parlamentosu, ülkede son yıllarda artan İslamofobik saldırılar ve önlemlerin ele alınacağı İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi'nin toplanmasına ilişkin önergeyi oy birliği ile kabul etti.

Kanada Federal Parlamentosu, ülkede son yıllarda artan İslamofobik saldırılar ve önlemlerin ele alınacağı İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi'nin toplanmasına ilişkin önergeyi oy birliği ile kabul etti.

Muhalefetteki Yeni Demokrat Partisinin London Milletvekili Lindsay Mathyssen'in federal parlamentoya getirdiği İslamofobi konusunda Ulusal Eylem Zirvesi toplanması teklifi, tüm partilerin kabulüyle onaylandı.

NDP Milletvekili Mathyssen, parlamentoya sunduğu önergede zirvenin temmuz ayının sonundan önce gerçekleştirilmesini istedi.

Oylama sonrası zirvenin istenilen şartlarda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi 5 kişilik Müslüman aileye kaldırımda yürürken saldırı yapılmış, saldırı sonucu aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki çocukları ağır yaralanmıştı.

Kanada'daki Müslüman toplumunu derinden sarsan olay sonrası düzenlenen anma gecesinde Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Üst Yöneticisi Mustafa Farooq tarafından duyurulan İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi önerisi, geceye katılan tüm liderlerce kabul görmüştü.

"Bu sorunu çözmek hükümetin görevidir"

NDP Milletvekili Lindsay Mathyssen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İslamofobiyi salgın olarak nitelendirdi.

Mathyssen, şunları kaydetti:

"Bu salgında birçok aile ve insanın yaptığı gibi Müslüman bir aile yürüyüşe çıktı ve bu aile, nefret yüzünden eve dönemedi. Hiç kimse kendi toplumu ve mahallesinde kendini güvensiz hissetmemelidir. Liberal hükümetin taziye sözlerini paylaşmaktan fazlasını yapması gerekiyor.

Quebec City'deki cami saldırısından veya Toronto'daki bir camide yapılan bıçaklamadan sonra bu ülkedeki yaygın nefrete değinmediler. Bu trajediden sonra da hiçbir şey yapmazlarsa ne yazık ki başka bir saldırı daha göreceğiz."

Kanada'nın tüm bölgeleriyle İslamofobiden derinden etkilendiğini belirten Mathyssen, şu ifadeleri kullandı:

"Kanada'daki hükümetin her seviyesindeki tüm siyasi liderlerin, Kanadalı Müslümanları hedef alan başka bir saldırıyı önlemek için politikalarını acilen değiştirmesi gerekiyor. Kanada'nın beyaz üstünlüğü ve aşırı sağ radikalleşme sorununu acilen çözmesi gerekiyor. NDP lideri Jagmeet Singh, 'Nefrete nefes alacak hava veya tutacak alan veremeyiz.' demişti. Maalesef bu tür trajediler münferit olaylar değil. Bu ülkedeki Müslümanlar, yıllarca nefret yaşadı. Bu şekilde olmamalı. Şimdi bu sorunu çözmek hükümetin görevidir."

Mathyssen, zirvenin toplanmasının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Önümüzde uzun bir yol var ama biz, Kanadalıların topluluklarında kendilerini güvende hissetmeleri için İslamofobiye, her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı savaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu zirve, önemli ve kritik bir başlangıç ??olacak"

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Üst Yöneticisi Mustafa Farooq da yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu başarıyı toplumumuzla birlikte yakaladık. İslamofobiye acil ve sistemik düzeyde müdahale etmek için tüm hükümet kademelerinin somut adımlar atması gerektiğine inanıyoruz. Bu zirve, önemli ve kritik bir başlangıç ??olacak ancak somut politika açısından zirvenin sonucu tüm hükümetlerin ve siyasi partilerin daha fazla can kaybını önlemeye gerçekten kararlı olup olmadıklarının da gerçek bir testi olacaktır."

Milletvekili, İslamofobi, Saldırı, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Federal Parlamentosu, İslamofobi Ulusal Eylem Zirvesi'nin toplanması teklifini oy birliğiyle kabul etti - Son Dakika


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