Vali İlhami Aktaş, Kanada Gazi İşleri Bakanı Hon Lawrence MacAulay ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Kaynak: AA

İlhami Aktaş, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanada Gazi İşleri Bakanı MacAulay'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

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