Kanada Halk Sağlığı Ajansı: "Tedbirlere uyulmazsa 10 gün içinde 2 bin kişi koronadan ölebilir" - Son Dakika

Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), korona virüse yönelik alınan tedbirlere uyulmadığı takdirde önümüzdeki 10 gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedebileceğini duyurdu.

Kanada'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında pek çok eyalette denetimler sıkılaştırılırken, virüsün yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alınıyor. Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), insanların sürekli olarak iletişim halinde kalmaları, temasları arttırmaları durumunda günlük vaka sayılarının 3 kat artarak 30 bine ulaşabileceğini açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından hazırlanan rapora göre, vaka sayılarının hızla artması halinde önümüzdeki 10 gün içinde 2 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, vaka sayılarındaki hızlı büyümeyi kesintiye uğratmak ve salgını kontrol altında tutmak için hızlı, güçlü ve sürdürülebilir önlemlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan Federal hükümet, yılın ilk 3 ayında Pfizer'dan yaklaşık 4 milyon, Moderna'dan ise yaklaşık 2 milyon Covid-19 aşısı almayı bekliyor, ancak Pfizer, Belçika'daki bazı üretim hatlarını durdurmaya başlayacağı için Pfizer aşısının sevkiyatları yavaşlayacak.

Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Anita Anand, aşı sevkiyatının 2 veya 3 haftalık süreyle yavaşlayabileceğini söyledi.

(İHA)