Kanada, Havaalanlarında Rastgele Kovid-19 Testi Uygulamasını Durdurdu

RİCHMOND, 11 Haziran (Xinhua) -- Kanada 'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentinde bulunan Vancouver Uluslararası Havaalanı'nın gelen yolcu salonunda, Kovid-19 testi için yön gösteren bir levhanın önünden geçen maskeli bir yolcu görülüyor, 10 Haziran 2022. Kanada federal hükümeti Cuma günü, 11 Haziran tarihinden başlayarak yolcuların bekleme sürelerini azaltmak için bütün havaalanlarında aşısını yaptırmış yolcular için zorunlu rastgele Kovid-19 testi uygulamasını durduracağını duyurdu. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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