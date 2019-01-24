Son Dakika Haberleri: Kanada Heyeti Akdenizli İhracatçılarla Görüştü

Kanada Heyeti Akdenizli İhracatçılarla Görüştü

27 dakika önce

Mersin'de ihracatçılarla görüşen Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, "Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır.

Kanada Heyeti Akdenizli İhracatçılarla Görüştü, System.String[]
Mersin'de ihracatçılarla görüşen Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, "Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak." ifadesini kullandı.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter ve bazı devlet kurumlarının idarecileri, AKİB'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, buluşmanın, Türkiye-Kanada ticari ilişkilerini geliştirmek ve ihracatçı-ithalatçı firmaların sorunlarını belirlemek için gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslan, görüşmenin önemine işaret ederek, "Kanada'yı temsil eden üst düzey yetkililer, ticarette yaşanan sorunları ve geliştirilmesi gereken noktaları ilk ağızdan duyma fırsatı buldular. Umarım bu toplantı, devam eden ticari ilişkilerimizi bir adım öteye taşımamız konusunda bir milat olur." ifadesini kullandı.

Gorrell de Kanada'nın, gıda ürünleri ticaretinde öncü ülkelerden olduğunu vurgulayarak, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Tarım ürünlerindeki ticaret hacmimiz, ithalat ve ihracat neredeyse yarı yarıya olmak üzere yaklaşık 130 milyar dolar. Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak. Bakış açımız, kazan-kazan politikası üzerinde yoğunlaşmakta. Bu nedenle, ticarette yaşadığımız mevcut sorunları bertaraf etmek için hem Kanadalı hem de Türk yetkililerle müzakere aşamasında olduğumuzu ve bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çabalayacağımızı belirtmek isterim."

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Türkiye, Kanada, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız Bebek Maması El Yakıyor! Yüzde 20 Zam Yapıldı

DJ Kerimcan Durmaz, Evine Altın Kaplama Mobilya Aldı Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:07:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada Heyeti Akdenizli İhracatçılarla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]