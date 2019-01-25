Kanada ile Ticaretimizi Katlamak İçin Tüm İmkanlar Mevcut"

Türkiye
'nin Ottawa
Büyükelçisi Kerim Uras, Türkiye ile Kanada
arasında her alanda büyük işbirliği potansiyeli olduğunu söyledi.
Büyükelçi Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada'ya gelişinin ikinci gününde Kanada Genel Valisi Julie Payette'e güven mektubunu sunduğunu, yeni yıl resepsiyonunda da Kanada Başbakanı Justin Trudeau
ile görüştüğünü ifade etti.
Uras, Ottawa'da hızlı bir temas trafiğinin ardından Toronto
'ya gelerek, başta Ontario
Valisi Elizabeth Dowdeswell olmak üzere, Başbakan Yardımcısı
ve Sağlık Bakanı Christine Elliot, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı
Michael Tibollo, Türkiye Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Toronto Milletvekili
Julie Dzerowicz, Toronto Üniversitesi
Rektörü Meric Gertler ve Türk toplumu temsilcileri ile bir araya geldiğini kaydetti.
"Öncelik THY
seferleri"
Çalışma dönemi boyunca iki ülke arasıdaki ilişkileri daha da ileri götürmeyi hedeflediğine işaret eden Uras, şöyle konuştu:
"Bu bağlamda özellikle Türk Hava Yolları
'nın ülkemizle Kanada arasındaki uçuş sayısının artırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyorum ve tüm temaslarımda bu hususu özellikle vurguluyorum. Zira Türkiye-Kanada gibi uzak mesafedeki iki ülke arasında uçuş olmadan iş, turizm ve temas trafiği sınırlı kalıyor. Kapasiteyi mutlaka artırmamız lazım." İstanbul
ve Toronto arasında cuma günleri uçuş bulunmadığını hatırlatan Uras, "Cuma günü uçuş yapılmasında da büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Zaten görüştüğümüz vatandaşlarımız ve Kanadalıların da talepleri bu yönde. Diğer yandan Air Canada
'nın da martta hizmet vermeye başlayacak olan yeni İstanbul Havalimanı'na yeniden uçmaya başlamasını arzuluyoruz, bunun gerçekleşmesinden memnun oluruz." şeklinde konuştu.
"Kanada'da büyük potansiyel var"
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Uras, temaslarında 2 ülke arasında sağlık turizmi alanındaki iş birliği fırsatlarını da ele aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca bilim, yapay zeka, nano teknoloji gibi alanlarda işbirliğimizin artırılması konusunda da fikir teatisinde bulunduk. Bu konularda önemli bir potansiyel bulunduğuna inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Kanada'nın diğer eyaletlerine yapacağım ziyaretlerimle 2019 yılında ülkemiz ile Kanada arasındaki ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması için görüşmelerde bulunacağım. Kanada'da büyük potansiyel var. Ticaretimizi, yatırımları çok kısa sürede ikiye, üçe katlamak için tüm imkanlar mevcut. Bu konuda iki taraf da arzulu, kapılar sonuna kadar açık. Gayretlerimizi bu yönde sürdüreceğiz."