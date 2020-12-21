Kanada, İngiltere seyahatlerini kısıtladı - Son Dakika

Kanada, İngiltere seyahatlerini kısıtladı

21.12.2020 10:32
Kanada, İngiltere seyahatlerini kısıtladı, System.String[]

Kanada hükümeti, mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'de tespit edilmesinin ardından İngiltere'den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı aldı.

Kanada hükümeti, mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'de tespit edilmesinin ardından İngiltere'den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı aldı.

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayan bir türünün tespit edilmesinin ardından İtalya, Almanya, Kuveyt, Fransa, Romanya İngiltere'den yapılan uçuşları askıya aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Olay Müdahale Grubu üyeleriyle saatlerce süren görüşmenin ardından, İngiltere'den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trudeau, seyahat yasağının bugün yürürlüğe gireceğini duyurarak mutasyona uğrayan virüsün ülkeye girmesini engellemek adına önlem almaya başladıklarını dile getirdi. Kanada Başbakanı, dün İngiltere'den Kanada'ya gelen yolcuların ikincil taramaya ve "geliştirilmiş önlemlere" tabi olacağını da sözlerine ekledi.

Kanada Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Sağlık Kanada (Health Canada) tarafından yapılan açıklamada, arttırılmış karantina planlarının daha detaylı araştırılmasını içeren önlemler alındığı belirtilerek, "İngiltere'de COVID-19'a neden olan virüsün genetik türünü yakından izliyor ve bunun etkilerini daha iyi anlamak için Dünya Sağlık Örgütü de olmak üzere uluslararası ortaklarla çalışıyoruz" dedi.

Yapılan ilk çalışmalar, bu yeni türün daha fazla bulaşıcı olduğunu öne sürse de, Sağlık Kanada bu noktada mutasyonların semptom şiddeti, antikor yanıtı veya aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu öne süren durum olmadığını ve şimdiye kadar yeni türün Kanada'da bildirilmediğini aktardı.

İngiltere'den gelenlere karantina

Güney Amerika ülkeleri Şili, Arjantin ve Kolombiya da İngiltere ile direkt uçuşlarını durdurdu. Şili hükümeti, Salı günü yürürlüğe girecek karar kapsamında İngiltere'ye olan tüm karşılıklı uçuşların askıya alındığını bildirerek son 14 gün içerisinde İngiltere'de bulunanların kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Dugue ise İngiltere ile yapılan tüm uçuşların bugünden itibaren durdurulacağını aktararak, son 14 gün içerisinde İngiltere'de bulunan vatandaşlarının kendilerini karantinaya almaları gerektiğini söyledi. İrlanda da İngiltere'den yapılan uçuşları durdurma kararı alan ülkeler arasına girdi. İngiltere'den Pazartesi ve Salı yapılması planlanan uçuşları askıya alan İrlanda, İngiltere'den kara, deniz ve hava yolu ile İrlanda'ya seyahat yapılmaması konusunda uyardı.

Portekiz'den vatandaşlarına izin

Portekiz ise, yalnızca İngiltere'den Portekiz vatandaşlarının gelişine izin veriyor. Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen Portekiz vatandaşlarının ise korona virüs testi yaptırarak negatif sonuç alanların ülkeye girişine izin verileceği aktarıldı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, mutasyona uğrayan virüsün ülkeye girişini engellemek adına 24 saatliğine İngiltere'den girişlerin yasaklandığını duyurdu. Gerekli olması halinde, yasağın süresinin uzatılabileceğini sözlerine ekleyen de Croo, "Tedbir amaçlı, gece yarısından itibaren İngiltere'den yapılacak uçuşları 24 saatliğine durdurmaya karar verdik. Ülkemiz için aynı şeyi tren seferleri için de yapmaya karar verdik. Aslında, İngiltere'den ülkemize insanlar tren yoluyla daha çok geliyor" ifadelerini kullandı.

Çekya ise, İngiltere'den gelenlere 10 gün boyunca zorunlu karantina uygulayacak. İsrail de, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan yapılacak seferleri askıya aldı. - OTTAWA

İngiltere, Portekiz, Kanada, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada, İngiltere seyahatlerini kısıtladı - Son Dakika


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