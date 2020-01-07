Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika

Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor

6 saat önce

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, Irak'taki 500 askeri personelin geçici olarak Kuveyt'e gönderileceğini açıkladı.

Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor, System.String[]

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, Irak'taki 500 askeri personelin geçici olarak Kuveyt'e gönderileceğini açıkladı.

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance yaptığı açıklamada, Kanada'nın Irak'ta bulunan 500 askeri personelinin güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak Kuveyt'e gönderileceğini bildirdi. Vance, askerlerin ailelerine yazılan mektupta, " Orta Doğu'dan gelen haberler birçoğunuz için endişe verici" ifadelerini kullandı.

NATO da sabah saatlerinde güvenlik endişeleri nedeniyle bazı personellerin Irak'tan uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmişti. İkili, gerginliğin azaltılmasının önemine vurgu yaparak Irak'ta güvenlik ve istikrarın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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