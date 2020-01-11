Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu - Son Dakika

Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

6 saat önce

Kanada, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Kanada İran'a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu, System.String[]

Kanada, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.


Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, İran tarafından düşürülen yolcu uçağıyla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma için İran rejimine baskı yapmak üzere uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Champagne, grubun İngiltere, İsveç, Ukrayna, Kanada ve Afganistan dahil düşürülen uçakta vatandaşları olan ülkelerin temsilcilerinden oluşacağını söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı, grupta uçakta vatandaşları olmasına rağmen İran'ın bulunmayacağını kaydederek, "Kanadalılar, hükümetimizin elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğinden emin olabilirler. Tüm katılımcı ülkeler, ölümcül kazanın nedenleri hakkında tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Böylece ölenlerin aileleri ve sevenleri hak ettikleri cevapları alabilecekler. Gelecek günler ve haftalar içinde yakın temas halinde olmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu trajik olaydan sonra şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak için diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Kanada kurbanların sayısını 57 olarak açıkladı

Öte yandan İran'da düşürülen yolcu uçağında, daha önce 63 olarak açıklanan Kanada pasaportu taşıyan kişi sayısı, Bakan Champagne tarafından 57 olarak güncellendi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ayrıca Başbakan Justin Trudeau'nun kurbanların geride kalan aile üyelerinin ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması için talimat verdiğini ve bunun için de üst düzey yetkililerden oluşan acil bir görev gücü kurulduğunu söyledi.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı da sabah yaptığı açıklama ile söz konusu yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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