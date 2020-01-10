Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı

Kanada'da yüzlerce kişi İran'dan Ukrayna'ya giderken düşen uçakta hayatını kaybeden 176 yolcuyu mumlar yakarak andı.



Kiev'den Kanada uçağına aktarma yapacak birçok yolcuya ek olarak uçakta 63 Kanada vatandaşı da bulunuyordu.