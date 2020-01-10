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Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı
7 saat önce
Kiev'den Kanada uçağına aktarma yapacak birçok yolcuya ek olarak uçakta 63 Kanada vatandaşı da bulunuyorduView on euronews.
Kiev'den Kanada uçağına aktarma yapacak birçok yolcuya ek olarak uçakta 63 Kanada vatandaşı da bulunuyorduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12
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