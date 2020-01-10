Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı - Son Dakika Dünya

Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı

7 saat önce

Kiev'den Kanada uçağına aktarma yapacak birçok yolcuya ek olarak uçakta 63 Kanada vatandaşı da bulunuyorduView on euronews.

Kiev'den Kanada uçağına aktarma yapacak birçok yolcuya ek olarak uçakta 63 Kanada vatandaşı da bulunuyorduView on euronews

Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı

Kanada, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12 
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