Kanada: "İran'daki uçak kazasında ölenlerin yakınları için 5 ülke bir araya geldik" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kanada: 'İran'daki uçak kazasında ölenlerin yakınları için 5 ülke bir araya geldik' - Son Dakika

Kanada: "İran'daki uçak kazasında ölenlerin yakınları için 5 ülke bir araya geldik"

6 saat önce

Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran'da füzeyle düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına yardım amaçlı 5 ülkeden oluşan bir çalışma grubunun kurulduğu ifade edildi.

Kanada:

Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran'da füzeyle düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına yardım amaçlı 5 ülkeden oluşan bir çalışma grubunun kurulduğu ifade edildi.


Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ateşlenen füzeyle düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 176 kişinin yakınları için Ukrayna, Kanada, Afganistan, İngiltere ve İsveç'ten oluşan yardım amaçlı çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, "İran'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım için 5 ülke birleştik. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en doğru bilgileri ulaştıracağız ve gerekli yardımlarda bulunacağız. Bu insanlar tüm sorularına cevap bulmak zorundalar" şeklinde konuştu. - KİEV

Ukrayna, Kanada, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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