Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek - Son Dakika Dünya

Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek

1 saat önce

Kanada İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait uçağın karakutusuna erişim izni aldığını açıkladı. Kanada Seyahat Güvenliği Kurulu, İranlıların daveti ile 57 vatandaşlarını kaybettikleri olayla ilgili olarak elde edilen ses ve uçak verilerinin analizine katılacağını duyurdu.

Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek, System.String[]

Kanada İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait uçağın karakutusuna erişim izni aldığını açıkladı. Kanada Seyahat Güvenliği Kurulu, İranlıların daveti ile 57 vatandaşlarını kaybettikleri olayla ilgili olarak elde edilen ses ve uçak verilerinin analizine katılacağını duyurdu.


Kurul'un Başkanı Kathy Fox, çalışmalara gözlemci olarak dahil olacaklarını belirtti. Fox, iki ülke arasında daha fazla güven inşaa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. İran'ın "kaza" dediği olayla ilgili soruşturmayı yürüten Natacha Van Themsche ise Kanada'nın uçak enkazını ve düştüğü yeri incelemeye de davet edildiğini aktardı.

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Ukrayna, Kanada, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:09 
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