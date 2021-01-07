Kanada, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağında ölenler için sunduğu tazminat teklifini reddetti - Son Dakika

Kanada, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağında ölenler için sunduğu tazminat teklifini reddetti

07.01.2021 18:43
Kanada, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağında ölenler için sunduğu tazminat teklifini reddetti, System.String[]

Kanada hükümetinin düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili özel danışmanı Ralph Goodale, İran'ın ölenlerin ailelerine 150 bin ABD Doları tazminat ödemeyi teklif ettiğini söyledi.

Kanada hükümetinin düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili özel danışmanı Ralph Goodale, İran'ın ölenlerin ailelerine 150 bin ABD Doları tazminat ödemeyi teklif ettiğini söyledi.

Goodale, Kanada resmi haber ajansı Canadian Press'e yaptığı açıklamada, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Kanadalı kurbanların ailelerine tek taraflı olarak tazminat teklif etme hakkına sahip olmadığını, bu nedenle tazminat teklifini reddettiklerini belirtti.

Goodale, tazminat konusunda nihai miktarın İran ve Kanada ile vatandaşları uçakta öldürülen diğer dört ülke arasındaki müzakerelere tabi olacağını bildirdi.

Olayın soruşturmasının, uluslararası sivil havacılık hukukunu düzenleyen Chicago Konvansiyonu hükümlerine göre yürütüldüğünü ifade ederek, Goodale, "Henüz gerçekleşmemiş bir müzakere süreci var. Bu nedenle tazminatla ilgili bir rakamın kamuya açıklanması için biraz erken, çünkü bu sürece dahil olan diğer tarafların hiçbirinin herhangi bir katılımı olmadı." dedi.

Goodale, Chicago Konvansiyonu uyarınca İran'ın, olayın birinci yıldında bir rapor yayınlaması gerektiğini hatırlatarak, konvansiyonun müzakereleri başlatmak için bir dizi adım belirlediğine ve İran'ın tazminat teklifinin bu nedenle uluslararası havacılık yasasıyla "uyumsuz" olduğuna işaret etti.

Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Olaydan üç gün sonra açıklama yapan İran Genelkurmayı, uçağın "askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu" açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, olayda 63 Kanadalının hayatını kaybettiğini açıklamış, Kanada Ulaştırma Bakanlığı ise bu rakamı daha sonra 57 olarak belirlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağında ölenler için sunduğu tazminat teklifini reddetti - Son Dakika


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